Após o lançamento da campanha "Centavos Celestes", que visa arrecadar dinheiro dos torcedores do Cruzeiro por meio do arredondamento de contas pagas com cartões de crédito, internautas criaram figurinhas do WhatsApp com a 'cara' de ex-dirigentes da Raposa em moedas.

O ex-presidente Wagner Pires de Sá, o ex-vice de futebol Itair Machado e o ex-diretor geral Sérgio Nonato, envolvidos em polêmicas na última gestão e investigados pela Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais, estampam as figurinhas.

Em cada uma das imagens o nome dos ex-dirigentes aparecem da seguinte forma: "Pires Celeste, Mitair Celeste e Nonato Celeste".

Foram lançadas as novas moedas do Centavos Celestes. pic.twitter.com/W5CHVGVs1h — 💀GALO⚡METAL💀 (@Wellingalo13) July 24, 2020

Centavo Celestes

Na última quinta-feira o Cruzeiro lançou a campanha "Centavos Celestes". A iniciativa permite que o torcedor destine ao clube parte daquilo que seria troco em compras feitas em um primeiro momento apenas com cartões de crédito da bandeira Mastercard.

Os arredondamentos nas compras, segundo o Cruzeiro, vão variar entre R$ 0,01 a R$ 0,99. E os torcedores vão doar o mínimo de R$ 5 por mês.

Quem quiser doar seguindo essa campanha pode acessar o site centavoscelestes.cruzeiro.com.br

