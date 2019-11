Após o apito final os piores capítulos dos últimos anos envolvendo o clássico. O Mineirão virou palco de guerra. Torcedores do Atlético no setor inferior foram provocados por cruzeirenses. Essa provocação foi estopim para invasões de atleticanos ao lado cruzeirense, e isso gerou briga generalizada, motivando até quem estava na arquibancada superior a entrar na briga.

Cadeiras foram arrancadas no setor atleticano e arremessadas pelos atleticanos nos cruzeirenses, do setor roxo superior ao roxo inferior do estádio. Garrafinhas de água também foram lançadas até que dezenas de policiais chegaram usando gás de pimenta para dispersar os baderneiros.

Nessa hora houve corre corre, mulheres e crianças passando mal, homens também nervosos e cobrindo o rosto para não serem filmados e para não respirarem o ar tomado pelo gás de pimenta dos militares.

Um ex-deputado estadual também foi flagrado pela reportagem muito exaltado, gritando e gesticulando com os seguranças do estádio. "Vocês são moleques, moleques" dizia ele após confusão anterior aos episódios de bárbarie das cadeiras voadoras.

Segundo uma enfermeira do posto médico do Mineirão, vários torcedores deram entrada no posto após a confusão, principalmente reclamando dos efeitos do gás e de leve escoriações.

Segundo a profissional de saúde, nenhum caso grave foi registrado, e todos os pacientes já foram liberados.

Caos

Nos corredores do Gigante da Pampulha a cena que se via era de caos. Muitas pessoas vomitando e tossindo em função dos efeitos do gás de pimenta.

Já na parte de fora do estádio, a confusão permaneceu. Novamente as duas torcidas tentaram se enfrentar, e a PM disparou tiros de borracha para conter o tumulto.