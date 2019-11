Uma surpresa para os jogadores. Durante a noite da última quinta-feira um grupo de torcedores comuns esteve na Toca II e espalhou, com autorização da diretoria do Cruzeiro, faixas em apoio aos atletas.

Os cruzeirenses afixaram 20 faixas com diversas frases motivacionais para apoiar o grupo de atletas nesse momento complicado e turbulento. As tiras de tecido foram instaladas nas grades de um dos campos da Toca e próximo à entrada do hotel da concentração.

A ação acontece dois dias depois de membros de uma torcida organizada invadirem a festa de aniversário da esposa do zagueiro Dedé para cobrar reação no Campeonato Brasileiro. E um dia depois de o muro do CT azul ter sido pichado durante a madrugada de quinta com frases pesadas.

A ideia das faixas espalhadas pela Toca II teve início em grupos de Whatsapp e diversos cruzeirenses fizeram a famosa “vaquinha” para angariar o dinheiro para a confecção dos materiais.

Os jogadores começaram a entrar no centro de treinamento durante a manhã desta sexta-feira e foram surpreendidos com as frases de impacto.