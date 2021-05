O tetracampeonato mineiro de Cuca, maior vencedor da competição neste século como treinador, sendo uma taça pelo Cruzeiro (2011) e três pelo Atlético (2012, 2013 e 2021), foi conquistado graças a uma marca que ele carrega comandando o Galo: nunca perdeu uma partida como mandante. E a manutenção desta escrita foi fundamental neste sábado (22), diante do América, no Mineirão, pois os alvinegros garantiram o troféu com o empate por 0 a 0, mesmo placar da partida de ida da decisão, no último domingo (16), no Independência.

Diante do Coelho, o técnico comandou o Atlético, somando as três edições em que dirigiu o clube no Estadual, pela 21ª vez como mandante. E alcançou o terceiro empate. São 18 as vitórias.

Cuca chegou ao tetra pessoal do Campeonato Mineiro com o empate sem gols com o América, neste sábado Cuca chegou ao tetra pessoal do Campeonato Mineiro com o empate sem gols com o América, neste sábado

O desempenho mais impressionante foi em 2013, quando ele chegou ao seu tri pessoal em sequência, bi pelo Galo. Foram oito as partidas em casa, sendo sete no Independência e uma no Mineirão, e 100% de aproveitamento, com impressionantes 29 gols marcados, média de 3,62, e seis sofridos, média de 0,75.

No título invicto de 2012, foram sete partidas como mandante, numa edição que teve a fase classificatória e semifinais disputadas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e decisão no Independência, que foi reinaugurado naquele ano. O Atlético venceu seis vezes e empatou uma, aproveitamento de 90,4%.

Regulamento

Em 2021, Cuca começou a comandar o Atlético apenas na quinta rodada, com uma goleada por 3 a 0 sobre o Coimbra, no Mineirão. As quatro partidas em casa pela fase classificatória foram vencidas, mas no mata-mata, o Galo “jogou pelo regulamento” e levou a melhor no confronto sempre com empates na partida de volta.

Nas semifinais, após golear o Tombense por 3 a 0, no Independência, na ida, assegurou presença na final com um empate por 1 a 1 no Gigante da Pampulha.

Neste sábado, a igualdade foi mais sofrida, pois o América jogava por uma vitória simples e desperdiçou um pênalti, com Rodolfo, no início do segundo tempo.

Essas duas igualdades fizeram o aproveitamento em casa, em 2021, ser de 77,7%, a menor entre as três edições.

Por outro lado, ela foi decisiva, pois a manutenção da invencibilidade como mandante, comandando o Atlético no Campeonato Mineiro, permitiu a Cuca festejar seu tetracampeonato pessoal, tri na Cidade do Galo.