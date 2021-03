O Cruzeiro inicia sua trajetória na Copa do Brasil 2021 nesta qunta-feira (11) encarando o São Raimundo, de Roraima, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

O time celeste vai defender uma escrita que, se mantida, significa a classificação da equipe do técnico Felipe Conceição à segunda fase da competição.

No ano passado, o Cruzeiro também estreou na Copa do Brasil encarando o São Raimundo-RR, e com o empate por 2 a 2 garantiu a vaga na segunda fase da competição

A primeira etapa da Copa do Brasil é disputada em jogo único, sempre na casa da equipe pior classificada no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e com o visitante jogando pelo empate.

Assim, uma igualdade na capital roraimense é suficiente para o Cruzeiro seguir na competição e garantir a cota de R$ 1,35 milhão que é paga aos integrantes do seu grupo na segunda fase.

E para conquistar pelo menos um empate diante do São Raimundo-RR, que já tinha encarado nesta mesma etapa na edição de 2020 e se classificado com um 2 a 2, basta para a Raposa manter sua invencibilidade diante de clubes da região Norte em jogos válidos pela Copa do Brasil.

Histórico

Será a 167ª partida cruzeirense na segunda competição nacional de clubes. Isso em 24 participações de 32 possíveis, sendo que o Cruzeiro só não se classificou para as edições de 1992 e 1994, que tinham os participantes definidos pelos campeonatos estaduais.

Nos outros seis anos (2001, 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011), a Raposa ficou de fora porque jogou a Libertadores e nessas temporadas um clube não poderia participar das duas competições.

CLIQUE PARA AMPLIAR

Dos 166 jogos já disputados pelos celestes na Copa do Brasil, apenas sete foram contra clubes da região Norte, a menos enfrentada pela Raposa. E o retrospecto é de cinco vitórias e dois empates, resultados que garantem a vaga na segunda fase nesta quinta-feira.

A região mais enfrentada é a Sudeste, com 76 partidas contra clubes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso corresponde a 46% do total.

São 40 jogos contra nordestinos, 30 confrontos com clubes do Sul e outros 12 contra equipes do Centro-Oeste.

O Cruzeiro sofreu derrotas para equipes de todas essas regiões. Só clubes do Norte nunca conseguiram vencer a Raposa em jogos válidos pela Copa do Brasil.