Após um início de temporada marcado pela oscilação, o Cruzeiro vive bom momento nas competições.

O triunfo sobre o América-RN, na última quarta-feira (14), em Natal, que garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, foi o quarto consecutivo da Raposa.

Somando o empate com o Tombense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, são cinco jogos de invencibilidade o time estrelado.

No período, destaque para o triunfopor 1 a 0 no clássico contra o Atlético, no último domingo,no Mineirão.

Além de bater o rival, considerado favorito pelo alto investimento realizado no elenco e pela liderança folgada na competição, o time estrelado conseguiu apresentar um futebol melhor do que o mostrado nos jogos anteriores, justamente diante do adversário mais qualificado enfrentado neste início de ciclo.

Tal evolução se deu após a paralisação do Mineiro, entre os dias 22 de março e 31 de março, decretada em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 em Minas.

Além de avançar no torneio de mata-mata, os comandados do técnico Felipe Conceição entraram e permaneceram no G-4 do Estadual, tendo agora 94,8% de chances de chegar às semifinais do torneio, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Números

Antes da parada do Estadual, o Cruzeiro disputou seis jogos e obteve duas vitórias, dois empates duas derrotas, o que gerou um aproveitamento de 44,4% dos pontos.

Na retomada do Mineiro, o desempenho subiu para 86,6%, fruto do das quatro vitórias (três pelo Mineiro e uma pela Copa do Brasil) e um empate.

Além dos resultados positivos, a equipe celeste demonstrou eficiência defensiva, não sendo vazadas nesses jogos.

A defesa não era o principal problema da Raposa no início da temporada. Entretanto, nos cinco primeiros jogos foram três gols sofridos.

O ataque por sua vez manteve desempenho parecido, com cinco gols marcados antes e depois da paralisação do Estadual.

Em bom momento, a Raposa volta a campo neste domingo (18), para enfrentar o Pouso Alegre, às 11h, no estádio Manduzão, no Sul de Minas, pela 10ª rodada do Mineiro.