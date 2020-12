O dia 18 de novembro poderia ter sido marcado por uma vitória do Atlético sobre o Athletico-PR na partida que os dois times ainda deviam, e, com isso, o Galo estaria bem melhor na pontuação do Brasileiro – na época, aliás, o alvinegro era o líder. Mas o Furacão levou a melhor em cima da equipe mineira, que estava desfalcada de vários atletas.

Entre as ausências: o goleiro Victor, o lateral-direito Guga, os zagueiros Réver e Gabriel, o volante Allan e os atacantes Eduardo Vargas e Savinho, todos diagnosticados com Covid-19; além de Alonso, Savarino e Alan Franco, estes servindo as seleções de seus países; o equatoriano também testou positivo para o vírus.

Já neste sábado (12), às 19h, na Arena da Baixada, no reencontro dos clubes, os papéis se invertem. Enquanto o Galo está com o time quase completo, o Athletico-PR sofre com desfalques e incertezas.

No Furacão, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Wellington estão suspensos, o meia Nikão é dúvida, por conta de um problema de ordem física, e os laterais Jonathan e Márcio Azevedo e o atacante Vitinho continuam no departamento médico. Há atletas que estão voltando do isolamento por conta da Covid-19, como o lateral-direito Khellven e o zagueiro Felipe Aguilar, e que, por isso, podem sentir a falta de ritmo de jogo.

Situações a serem aproveitadas pelo Galo, como enfatiza o capitão e zagueiro Réver. "A gente tem um jogo de muita importância diante do Athletico-PR. Recentemente o enfrentamos em casa, e não tivemos um resultado positivo como esperávamos. Tivemos muitas ausências por conta da pandemia. Agora é totalmente diferente. Esperamos tirar proveito, fora de casa, como eles fizeram aqui diante de nossa equipe", disse.