A derrota do Cruzeiro para a Chapecoense por 2 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi o menor dos problemas da atual diretoria do Cruzeiro neste domingo. Em reportagem exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, o clube foi apontado como responsável por quebrar regras da Fifa (entidade que comanda o futebol mundial), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Governo Federal.

Segundo a reportagem da Globo, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncia sobre falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 15 pessoas, ainda de acordo com a matéria veiculada no Fantástico, já foram ouvidas nas apurações policiais, dentre funcionários, ex-funcionários, dirigentes e prestadores de serviços.

Um dos casos apontados pela reportagem é a cessão de direitos econômicos de atletas a um empresário do ramo de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e locação de veículos. Cristiano Richard dos Santos Machado teria emprestado R$ 2 milhões ao clube, que pagou o empréstimo cedendo percentual de atletas. Dentre esses jogadores está o garoto Estevam Willian, tido como joia da base celeste.

Desde 2015 a Fifa veda a cessão de percentual de atletas a terceiros, e tais direitos só podem pertencer ao clube ou ao próprio jogador. E mais, de acordo com a lei, atletas só podem assinar contratos profissionais a partir de 16 anos, o que impossibilita também o repasse dos direitos de Estevam, que tem apenas 12 anos de idade.

Na lista apresentada pela Globo, atletas como o atacante David (20%), o atacante Alejandro Viniegra, das categorias de base (20%), o meia Marco Antônio (20%), também da base, o zagueiro Cacá (20%), o goleiro Gabriel Brazão, recentemente vendido ao Parma, da Itália (20%), o atacante Raniel (5%) e o zagueiro Murilo (7%) tiveram parte de seus direitos repassados ao empresário.

O Fantástico apresentou ainda cópias de contratos com valores de pagamentos feitos a dirigentes do Cruzeiro, que receberiam, além dos salários, “bichos”, as famosas premiações, por conquistas de títulos. Os pagamentos desses bônus é escalonado de acordo com a importância de cada competição.

Foram citados pela reportagem os nomes de Itair Machado, atual vice-presidente de futebol do Cruzeiro, e Sérgio Nonato, diretor-geral do clube.

Pagamentos a torcidas organizadas também foram denunciados, citando nominalmente à TV Máfia Azul, um braço da torcida organizada homônima, a maior do clube, e à China Azul.

Nota oficial

Antes da veiculação da matéria por parte do Fantástico, o Cruzeiro emitiu nota oficial em seu site. O texto, escrito em primeira pessoa, foi um pronunciamento do presidente Wagner Pires de Sá, respondendo a questionamentos e afirmando que membros da oposição têm tumultuado os bastidores do clube.

Whatsapp

Por meio do aplicativo Whatsapp as perguntas que foram feitas pela reportagem da Globo foram amplamente divulgadas, cada uma com a respectiva resposta do Cruzeiro, que só se manifestou mesmo por meio de sua nota oficial.