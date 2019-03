Promotores abriram uma investigação na Turquia sobre um jogador que é acusado de ferir quatro outros atletas com um "objeto pontudo", supostamente uma lâmina, durante um jogo da terceira divisão do futebol local. As informações sobre a investigação são da agência de notícias estatal da Turquia.



De acordo com a agência Anadolu, quatro jogadores do Sakaryaspor acusaram o meio-campista Mansur Calar, do Amed SFK, de machucá-los no último sábado, durante uma partida em Diyarbakir, que terminou empatada em 1 a 1. Os jogadores precisaram ser levados a um hospital por causa dos ferimentos.



Um tribunal impôs uma proibição de viagem a Calar enquanto aguarda o resultado da investigação. Mas o Amed SFK negou as acusações, acusando os jogadores da equipe rival de realizar a denúncia para causar "tensões e inimizade".



O clube, cuja base de torcedores é em grande parte curda, frequentemente enfrenta hostilidade em jogos fora de casa, especialmente em regiões onde os sentimentos nacionalistas turcos são elevados.