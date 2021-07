Após o término da Série A de 2020, com a queda de Coritiba, Botafogo e Vasco, muito se falou sobre como o torneio da Segunda Divisão seria difícil em 2021. Com o rebaixamento dos três, que se juntaram aos remanescentes Cruzeiro e Guarani, a atual edição conta com cinco clubes que já conquistaram a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tentará, diante do Botafogo, neste sábado (10), às 16h30, no Engenhão, manter a invencibilidade contra os campeões.

A equipe celeste já jogou contra Vasco, Guarani e Coritiba e não perdeu para nenhum deles. Ante os cariocas, conseguiu uma importante vitória, de virada no Mineirão, por 2 a 1, em um duelo em que o volante Matheus Barbosa foi o grande destaque marcando os dois gols dos mineiros.

Já diante do Guarani e do Coxa, foram dois empates, sendo o primeiro em um confronto emocionante, que terminou com o placar de 3 a 3. Perante os paranaenses, justamente na última rodada, ninguém balançou as redes.

O emblemático é que, passadas dez rodadas, o Coritiba é o único dos citados que integra o G-4 da Série B. O Botafogo tem 12 pontos – dois a mais que o Cruzeiro – e está numa posição intermediária na tabela. Ambos possuem números similares no ataque – 13 gols marcados pela equipe celeste contra 12 dos cariocas.

Na defesa, no entanto, o Fogão se sobressai, com 11 sofridos, enquanto a Raposa foi vazada 16 vezes.

Após o jogo contra o Coxa, Mozart assumiu que tem encontrado dificuldades para definir um sistema e um time titular para o Cruzeiro. Diante disso, é possível que mais mudanças ocorram na equipe para o jogo contra o Botafogo – sendo o ataque o setor que pode ter mexidas significativas dessa vez.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Chay, Felipe Ferreira e Rafael Navarro.

Técnico: Marcelo Chamusca

CRUZEIRO

Fábio; Norberto (Cáceres) Léo Santos, Ramon, Jean Victor; Lucas Ventura, Marcinho, Giovanni; Bruno José, Airton, Rafael Sobis (Marcelo Moreno).

Técnico: Mozart

DATA: 10 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Engenhão

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari, todos do Paraná.

­­TRANSMISSÃO: Globo/ Premiere/ Sportv