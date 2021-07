Um dos grandes clássicos nacionais e de muita rivalidade, Atlético e Flamengo, naturalmente, proporcionam bons encontros e expectativas aos torcedores alvinegros e rubro-negros. Prova disso é o equilibrado histórico do confronto em edições do Campeonato Brasileiro, no qual o Galo está à frente por apenas uma vitória.

No campeonato nacional, mineiros e cariocas disputaram 66 jogos, dos quais o Atlético venceu 26 e perdeu 25. Em 15 oportunidades o confronto terminou empatado. Trazendo um recorte recente, o equilíbrio permanece como ponto forte do encontro.

Nos últimos dez jogos do Brasileirão, foram dois empates e quatro vitórias para cada lado. Sendo assim, ambos somam um aproveitamento de 46,66%. Em 2020, o Galo venceu as duas partidas no turno e returno, sendo o primeiro jogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro e o segundo por 4 a 0 no Mineirão.

Atlético e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h, no Mineirão. O Galo vem de vitória contra o Cuiabá na competição, enquanto o rubro-negro tenta se recuperar da derrota no clássico para o Fluminense.