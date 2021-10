Neste sábado (30), às 21h, no Independência, contra o Fortaleza, o América tenta dar mais um passo rumo à sua primeira meta na temporada, a permanência na Série A do Brasileiro, e, quem sabe, a outras marcas, como alcançar uma vaga em uma competição sul-americana. Para se manter firme na busca por esses objetivos, o Alviverde espera fazer jus ao seu desempenho recente no Horto.

Considerando confrontos como mandante, o Coelho está há mais de dois meses sem perder. A última derrota aconteceu em 23 de agosto, quando sofreu 2 a 0 para o Bragantino. O que veio a seguir foi uma série positiva fundamental para catapultar o time mineiro da vice-lanterna ao décimo lugar, com 35 pontos.

Depois do revés para a equipe de Bragança Paulista, o América disputou 11 jogos (dentro e fora de casa), somando cinco vitórias, cinco derrotas e somente uma derrota. Nesse período, foram cinco duelos no Independência, sendo três triunfos (sobre Ceará, Athletico-PR e Palmeiras) e duas igualdades no placar (diante de Flamengo e Bahia).

Fabrício Daniel é uma das esperanças do América neste sábado (30)

G-4 do returno

Além desse bom retrospecto recente, sobretudo como anfitrião, o América computa números expressivos no returno: o Coelho é o quarto clube com mais pontos neste segundo turno do Brasileirão (16) e o terceiro em aproveitamento considerando as rodadas realizadas na segunda parte da competição, com 59,26%, atrás apenas de Atlético (74,07%) e Internacional (62,96%). Os números são do Probabilidades no Futebol, da UFMG.

Adversário

O Fortaleza, por sua vez, aspira a manutenção de um lugar no G-4 da Série A. Atualmente, o Tricolor ocupa o quarto lugar, com 48 pontos. O meia alviverde Alê está ciente da grande campanha do oponente, mas pondera: "independentemente se nosso adversário está no G-4, no meio da tabela ou em último lugar, nosso pensamento é o de entrar para fazer nosso melhor e buscar três pontos".

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel

Técnico: Marquinhos Santos

FORTALEZA

Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Ederson, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho

Técnico: Juan Vojvoda

DATA: 30 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA), auxiliardo por Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA), todos de São Paulo

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere