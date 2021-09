Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe o que é perder desde que iniciou sua terceira passagem no comando do Cruzeiro.

A vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, neste sábado (11), na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi o oitavo do treinado à frente do time celeste. Até o momento, são quatro vitórias e quatro empates com Luxa no banco de reservas.

Após o triunfo sobre a Macaca, o experiente técnico, que mais uma vez ratificou a confiança na briga pelo acesso, disse qual a postura que espera da equipe estrelada na competição.

"Eu entendo que as pessoas cobrem o Cruzeiro da Primeira Divisão. O Cruzeiro é um clube de Primeira Divisão, mas tem um detalhe: ele está jogando a Segunda Divisão. Eu não quero um time técnico, quero um time guerreiro", disse Vanderlei.

Confiança

Com a vitória sobre a Macaca, o time estrelado chegou aos 29 pontos e subiu para a 13ª posição, abrindo seis de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em relação ao acesso, a Raposa está a nove pontos do Botafogo, que neste momento fecha o G-4 do torneio. Entretanto, essa diferença ainda pode aumentar no encerramento da rodada, já que o time da Estrela Solitária encara o Londrina, neste sábado, às 16h30, no estádio Nilton Santos.

Mesmo com a distância para o grupo dos quatro primeiros, o comandante da Raposa reafirmou que aos poucos, os azuis vão chegar nessa briga pela volta à Série A.

"Nossa pontuação após minha chegada é muito boa, mas nós temos que recuperar esse prejuízo que ficou para trás para gente fazer um percentual maior. Vamos passo a passo. As pessoas estão um pouco céticas dizendo que o Cruzeiro não tem possibilidade (de acesso), que está fora, mas a gente vai devagarinho, jogo a jogo".

Há dez jogos sem perder na Segunda Divisão, o Cruzeiro tentará ampliar a série invicta diante do Operário-PR, nesta quinta, às 19h, novamente na Arena do Jacaré.

