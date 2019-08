Desde que assumiu o Atlético, Rodrigo Santana ainda não sabe o que é ser derrotado no Independência. Nesse sábado (10), na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, o técnico do alvinegro chegou a 12 partidas de invencibilidade no Horto. O Galo, por sua vez, alcançou 22 duelos sem nenhum revés na Arena.

Satisfeito com mais um triunfo do time no Campeonato Brasileiro e com os oito confrontos diretos sem perder, Santana elogiou bastante o rendimento dos comandos e destacou o importante resultado contra os cariocas, que manteve o Atlético no G-4 da competição nacional.

"Esses oitos jogos foram muito bons. Uma sequência que nos dá muita segurança, a equipe vai pegando um corpo. Infelizmente tomamos um gol. Poxa, fiquei chateado no final, por um pouco de desatenção. Porém, sabemos que um jogo de muita transição desgasta muito e o nível de atenção cai muito. O Fluminense tem muito volume e recuperamos esta concentração no fim do jogo", destacou Santana.

Sobre o desempenho do goleiro Cleiton, que não era vazado há quatro jogos, o treinador atleticano elogiou o jovem prata da casa, mas deixou claro que, assim que Victor estiver 100% fisicamente, conversará com o preparador de arqueiros Chiquinho para definir quem será o titular.

"Victor é um ídolo. A história é linda dentro do clube e do futebol. Ele é o titular absoluto. No momento que ele estiver 100%, vou sentar com o Chiquinho e definir. O Cleiton tá em um momento muito bom", finalizou.

No próximo sábado (17), o Atlético volta a campo e encara o Athletico-PR em Curitiba. A partida da 15ª rodada do Brasileirão está marcada para às 19h na Arena da Baixada, casa do Furacão de Tiago Nunes.