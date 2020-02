A noite desta sexta-feira (7) promete ser quente na Arena da Rua da Bahia. Pelo Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas recebe o São Paulo, às 21h10, em partida que vale a quarta colocação da competição nacional. Dona do quinto melhor aproveitamento do torneio, a equipe mineira chega embalada após grande vitória fora de casa diante do líder Flamengo.

E não é só o triunfo no último jogo que eleva a confiança minastenista para o duelo. O time do técnico Léo Costa ainda está invicto no returno do NBB. Além disso, nos dois confrontos entre mineiros e paulistas nesta temporada, Leandrinho, Alex e companhia levaram a melhor.

Mas por que o quarto lugar que está em jogo na noite desta sexta-feira é tão cobiçado pelas equipes que disputam o torneio? É que os quatro melhores colocados na fase de classificação vão direto para a fase quartas de final dos playoffs, "pulando" as oitavas de final.

Mesmo confiante por conta do retrospecto recente contra o São Paulo, o armador Davi Rosseto sabe do poderio ofensivo do tricolor, que já marcou 1825 pontos no NBB, melhor marca do campeonato.

"Precisamos fazer mais uma partida sólida defensivamente, porque o São Paulo tem um dos maiores poderios ofensivos da competição, o que não nos permite falhar em concentração e intensidade ao longo de toda partida”, pregou o atleta.

Fator Casa

Uma das chaves do Minas para subir ainda mais na tabela de classificação do NBB é melhorar o aproveitamento jogando em Belo Horizonte. Até o momento, foram cinco vitórias e quatro derrotas jogando como mandante. Fora de casa, o aproveitamento é de 80%, bem superior.

A partida desta sexta diante do São Paulo abre uma série de quatro duelos seguidos dos minastenistas na Arena da Rua da Bahia. Ainda em fevereiro, os comandados pelo técnico Léo Costa receberão Mogi, Paulistano e São José.