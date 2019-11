O início de Superliga de Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube é avassalador. Foram cinco partidas disputadas e nenhuma derrota até o momento. Por ter vencido o jogo contra o Pinheiros por 3 a 2, o clube da Rua da Bahia soma um ponto a menos que o rival do Triângulo Mineiro e o Sesc/Rio, líderes da competição.

Se a domínio doméstico das finalistas da última Superliga segue grande até o momento, o foco das duas potências do voleibol mineiro se volta para o mundial de clubes, que será disputado entre 3 e 8 de dezembro, na cidade de Shaoxing, na China.

Na última edição do torneio, também disputada no país oriental, os dois clubes de Minas Gereias tiveram boa partitipação, ficando entre as quatro melhores equipes do mundo. Ainda com a presença das estrelas Gabi, e Natália, o Minas conseguiu bater o poderoso Eczasibasi Vitra, da Turquia, na semfinal e foi derrotado apenas na grande decisão pelo Eczasibasi Vitra, algoz do Praia na fase anterior.

O fato de ter saído do Minas, não significa que as Gabi e Natália estarão fora do Mundial. As duas ponteiras da seleção defenderão as poderosas equipes turcas na competição e, automaticamente, dificultam a vida das equipes mineiras.

O clube da Rua da Bahia reencontrará o Eczasibasi Vitra logo na primeira fase, agora com a craque Natália do outro lado da rede. No outro grupo, junto com o Praia, estão as atuais campeãs mundiais do Eczasibasi Vitra, que contam com o reforço de Gabi.

Além das equipes turcas e das donas da casa, as mineiras enfrentarão duas potências do voleibol italiano. Atual campeão europeu, o Novara está no grupo do Praia Clube, enquanrto o convidado Imoco Conegliano será um dos adversários do Minas.

Momento

Se a última temporada foi amplamente favóravel ao Minas, o início da atual mostra que o Praia chega ao Mundial com moral mais elevado do que as minastenistas. A equipe do Triângulo já superou o clube da capital nas finais do Campeonato Mineiro, Desafio MG X RJ e se sagrou campeã da Supercopa, disputada em Uberlândia.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Imoco Volley Conegliano - Convidado

Eczacibasi Vitra Istanbul - Convidado

Guangdong Evergrande - Representante País Sede

Minas Tênis Clube - Campeão

Grupo B

Praia Clube - Convidado

Gorgonzola Novara - Campeão Europeu

Tianjin Bohai - Campeão Asiático

VakifBank Istanbul - Convidado

*Estagiário sob supervisão de Alexandre Simões