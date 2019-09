Este material é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.

Após quase dois meses, os pilotos do Total Kart/Hoje em dia se alinharam no Kartódromo RBC Racing neste último sábado (31), para matar a saudade e dar o "arranque final" até o encerramento do Campeonato, em dezembro.

Com o grid cheio, a Categoria Hoje em Dia começou os trabalhos e mostrou a que veio: 18 dos 19 pilotos que terminaram a prova estavam na mesma volta e as distâncias entre cada um eram curtas. A exceção foi o líder da prova Leonardo Oliveira que, largando do 3º posto, logo assumiu a ponta e "passeou" sozinho até ver a bandeira quadriculada.

"Uma vitória este fim de semana depois de tantos erros durante o Campeonato este ano. Larguei em terceiro e logo na primeira volta já tinha assumido a liderança. Então, o foco foi administrar a vantagem e aumentar a distância para turma que estava brigando pelas 2ª e 3ª posições. Foi uma ótima corrida, mas, teoricamente 'fácil'. O kart estava bom, então, não encontrei muitos problemas."

Atrás de Oliveira as coisas estavam agitadas: Marcelo Silva escalou 19 posições até terminar a prova em P2 (que feito!), mas, pode-se dizer que Carlo Tenáglia (P3) não vendeu fácil sua posição. Ambos lutaram até o fim, fechando a corrida separados por míseros 129 milésimos de segundo. No encalço da dupla, Cláudio Dumont chegou em P4. Alexandre Araújo completou o pódio em P5.

A Categoria Cirúrgica Shopping deu lindo show. O pódio não estava definido até as últimas voltas e todos terminaram a prova na volta do líder. Werleson Oliveira (irmão de Leonardo) saiu do fim do grid para a vitória. Cada ultrapassagem de Oliveira teve o seu grau de dificuldade, mas, Ricardo Silva (em ótima forma) quase conseguiu se impor na liderança. Silva acabou se contentando com o P2, seguido por Lucas Matias (P3).

"Cheguei ao kartódromo gripado e com a respiração ruim, por isso, tentei focar ao máximo e compensar minha condição física. Fiz o 3º melhor tempo na volta de aquecimento, dando a ideia de que tinha um bom kart na mão. Mas o Ricardo (Silva) virou quase 1 segundo mais rápido, então, eu sabia que ele seria a referência na pista (...). Começou a corrida e já comecei a fazer ultrapassagens (...) foquei em minhas voltas e esperei a corrida se desenvolver. O Ricardo acabou se envolvendo em um acidente no meio da prova e, com isso, abracei a oportunidade de vencer a corrida com muita paciência. Estou muito feliz, pois, já tenho duas vitórias em cinco etapas! E, o mais importante: mantive a liderança do Campeonato!"

Anderson Aguiar (P4) e Tafarel Henrique (P5) fecharam o top 5. Destaque para Tafarel, que aparece pela primeira vez no pódio do Total Kart/Hoje em Dia.

Com isso, fechamos a primeira metade do ano. Muitas surpresas boas já despontaram e, certamente, muitas ainda estão por vir. A partir de agora, a luta pelo melhor lugar possível se intensifica, ainda mais com a aplicação do segundo descarte na forma prevista no Regulamento.

O Campeonato Total Kart/Hoje em Dia regressa no dia 28 de setembro.

