Tradicional evento de mountain bike, a 28ª edição do Iron Biker Brasil acontecerá neste sábado (13) e domingo (14), na cidade de Mariana (MG). No ano passado, em decorrência da pandemia da Covid-19, a prova não aconteceu.

A largada será na Praça da Sé, no centro da cidade, e partirá em direção aos distritos do município. No total, são 160 km de percurso.

Um dos organizadores do Iron Biker, Lucas Fonda fala da expectativa do retorno do evento. "Mariana é uma cidade apaixonada pelo mountain bike. Temos certeza de que a edição deste ano será energizada e eletrizante. Sempre falo que o município é único e de uma singularidade excepcional. Digo que nós, da organização, criamos uma relação de amor e carinho pelo local e pelos cidadãos. Já estamos contando os dias para a grande disputa”, contou.

São 27 anos de competição em Minas. Desde 1993, o Iron Biker Brasil percorreu cidades como Belo Horizonte, Ouro Preto, Itabirito e Mariana.

O atleta Jefferson Batista, de 25 anos, participa do evento desde 2013. “A cidade de Mariana e o Iron Bike são uma coisa só. A casa do Iron Bike é em Mariana”, comenta o mineiro, natural da cidade-sede.

Para além das trilhas

Anualmente, o evento recebe 2 mil inscrições. Para cada um deles, há uma média de 3,6 acompanhantes. Estima-se que cerca de R$ 8 milhões são injetados na economia local.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana (ACIAM), Amarildo de Souza, confirma o aumento do número de turistas e, consequentemente, da economia. Segundo ele, “esse recurso que chega para o município, por meio do evento, circula mesmo em Mariana.

Serviço | Iron Biker Brasil

Data: sábado (13) e domingo (14)

Sábado - Largada do percurso completo (A) = 96,2km - 8h.

Largada do percurso reduzido (B) = 60,2km - 8h45.

Domingo - Largada do percurso completo (A) = 68km - 8h.

Largada do percurso reduzido (B) = 53,5km - 8h45

Local: Praça da Sé – Mariana