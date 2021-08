O Cruzeiro deve ter dois retornos para o duelo com o CRB, no dia 29 agosto (domingo), às 16h, no estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Contaminados com a Covid-19 há alguns dias e sem complicações até o momento, o meia Marcinho e volante Matheus Neris tem boas chances de ficarem à disposição para o duelo em Maceió.

O primeiro teve o diagnóstico divulgado pela Raposa no dia 13 agosto, antes do duelo com o Sampaio Corrêa. Dois dias depois foi a vez de Neris, nos testes realizados para o confronto com o Náutico.

Como o protocolo da CBF para jogadores contaminados determina que o retorno às atividades é permitido após dez dias de isolamento após o exame positivo, a dupla tem prazo suficiente para estar apta a encarar o CRB.

Dúvidas

Com um período maior de preparação antes de próxima rodada, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai aguardar a situação médica e física de algumas peças do elenco.

Uma delas é do lateral-direito Norberto, substituído no início da vitória sobre o Confiança, nessa sexta, com dores no músculo posterior da coxa direita. O jogador deverá passar por exames de imagem para apurar se efetivamente há lesão no local.

Enquanto isso, seu concorrente na posição, o paraguaio Rául Cáceres tenta se recuperar de dores no tornozelo esquerdo, responsáveis por deixa-lo fora de combate há quase um mês.

Com desgaste muscular, o lateral-esquerdo Jean Victor e o volante Ariel Cabral podem reaparecer no próximo jogo.

Os volantes Henriques e Lucas Ventura, além do atacante Keké seguem no departamento médico.

Liberado para voltar aos treinos no início do mês, após se recuperar alterações cardíacas, o centroavante Zé Eduardo continua na preparação física.

