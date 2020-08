As mudanças feitas por Jorge Sampaoli no Atlético têm sido pauta na imprensa e também entre os jogadores do alvinegro. Nesta sexta-feira (14), o zagueiro Réver foi o entrevistado na Cidade do Galo e falou sobre o assunto.

Um dos atletas mais experientes do atual elenco, o capitão comentou sobre a metodologia do comandante argentino e afirmou que o grupo entende o 'rodízio de peças'.

"Às vezes, a gente até brinca aqui ‘será que vamos jogar esse jogo? Será que eu estou fora?’. Mas isso é uma metodologia dele. A gente entende", disse o camisa 4.

"Isso faz com que todos os atletas joguem, se sintam especiais. Se você não está preparado, sabe que vai voltar para o final da fila. É uma maneira que vem dando certo, é uma maneira que ele se sente seguro no dia a dia. A gente espera que isso se mantenha, porque é uma maneira que vem dando certo", finalizou.

Com duas vitórias e 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético agora se prepara para o desafio do próximo domingo (16), quando volta a campo, novamente no Mineirão, para encarar o Ceará. O duelo da terceira rodada está marcado para às 11h.

Até o momento, Sampaoli comandou sete partidas pelo clube alvinegro; foram seis vitórias e um empate. Os jogadores que mais foram utilizados como titulares são:

Rafael e Nathan - 7 vezes

Alonso (não estava no clube quando encarou o Villa Nova, na estreia do argentino), Guga, Arana,Allan,Savarino - 6 vezes

Réver e Marrony -5 vezes