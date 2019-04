O Cruzeiro conquistou o bicampeonato mineiro na tarde deste sábado ao empatar em 1 a 1 com o Atlético, no estádio Independência. E ao garantir mais um troféu, o vice-presidente de futebol celeste, Itair Machado, não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival, que viu a Raposa faturar o título no Horto com mais de 21 mil atleticanos.

"Foi importante ganhar esse título aqui na casa do América, a gente quer muito continuar trabalhando para trazer mais títulos para o torcedor", alfinetou.

Após o apito final do árbitro Leandro Bizzio, a torcida celeste comemorou o título e gritou o nome do vice presidente estrelado.

"É uma honra para mim a torcida do Cruzeiro gritar o meu nome. A gente está aqui para trabalhar muito e sempre falamos que nosso intuito era conquistar títulos. De cinco campeonatos conquistamos três Vamos seguir firmes", garantiu.

Sem tanto tempo para comemorar, já que na terça-feira (23) o Cruzeiro enfrenta o Deportivo Lara, na Venezuela, pela Copa Libertadores, os jogadores e comissão técnica vão fazer uma comemoração mais tranquila.

"Vai ter um jantar entre as famílias dos atletas, porque amanhã às 8h tem viagem para a Venezuela. Quem quer títulos é isso aí. Não tem tempo nem de comemorar", disse.

O Cruzeiro embarca para a Venezuela na manhã deste domingo, saindo do aeroporto de Confins. Na terça-feira, às 17h, a Raposa enfrenta o Deportivo Lara pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.