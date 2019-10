O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, tenta conter nos bastidores os avanços do movimento que pode tirar de forma imediata da cadeira presidencial do clube o presidente Wagner Pires de Sá e seus vices diretos, fato que atingiria também toda a hierarquia da cúpula estrelada.

Em mensagem enviada para conselheiros via Whatsapp na manhã desta quarta-feira (2), Itair Machado disse que se reuniria com o presidente Wagner Pires de Sá e o vice-presidente do clube, Hermínio Lemos, para "colocar um ponto final nessas armações maldosas e orquestradas", em referência à tentativa de tirarem a atual diretoria do comando cruzeirense.

De acordo com a mensagem, publicada em um grupo denominado "Conselho União", Machado disse que era preciso "ter um caminho, uma ação para mostrar a verdade para a torcida", e que ele estaria disposto a "pôr a cara novamente em assunto fora do futebol para defender essa verdade", escreveu.

Na última sexta-feira o vice-presidente de futebol estrelado disse que não mais trataria assuntos que não dissessem respeito ao departamento de futebol, sua área de atuação. Itair Machado afirmou que se prejudicou.

"Eu fui muito prejudicado por querer defender o Cruzeiro em todas as áreas. Desde o início que eu assumi, eu quis defender o clube em todas as áreas. E na minha conversa com o presidente há um mês atrás, eu disse a ele que não iria entrar em outra área", comentou na coletiva do dia 27 de setembro.

Encontro com presidente e vice

Em contato com o Hoje em Dia, o Primeiro Vice-presidente do Cruzeiro, Hermínio Lemos, afirmou que não se pronunciaria sobre a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, a ser convocada nesta quinta-feira (3) para o próximo dia 21 de outubro, e que dentre outras coisas discutirá o afastamento de Wagner Pires de Sá e seus vices diretos.

"Sou o vice-presidente administrativo, então converso rotineiramente com o presidente Wagner e com o Itair para tratar de assuntos do clube. Mas, especificamente sobre esse assunto (reunião do Conselho Deliberativo) eu não conversei com ele", garantiu.

Futebol é para 'macho'

A mensagem enviada por Itair Machado aos conselheiros também citou uma entrevista recente do atual prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, Alexandre Kalil, para a TV Record Minas.

Machado usou ainda uma expressão, que segundo ele foi dita por Kalil, de que no futebol era preciso ser "macho".

"E o prefeito, ex-presidente do rival, deu há poucos dias uma entrevista e disse uma verdade: para estar no futebol tem que ser macho, ser cascudo", disse Itair Machado.

Na verdade, Kalil usou o termo "coragem" e não "macho" na entrevista à Record Minas.

“Dirigir futebol é coisa para quem tem coragem. Quem não tem coragem e morre de medo sai renunciando, em camburão lá de dentro, protegido pela polícia. Futebol é isso”, falou o ex-presidente atleticano no dia 11 de setembro.

Situação x oposição

Para finalizar sua mensagem, Itair disse aos conselheiros que a aposição do clube se fortalece quando há divergência entre os próprios membros do conselho.

"E o que a oposição quer ao atacar vocês, conselheiros, é que vocês se voltem um contra o outro, é assim que eles se fortalecem. Vamos continuar UNIDOS e ser fortes. Quem não conseguir vou respeitar. Mas acho que temos que reunir e pôr um ponto final nessa história maldosa. Vamos escolher uns 15 aqui do grupo e reunir ainda hoje (quarta-feira). Mas sempre com o pensamento de ajudar a instituição", finalizou o texto.

Posição do clube

Em contato com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o Hoje em Dia pediu que o vice-presidente de futebol Itair Machado falasse sobre a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. E sobre o possível encontro com 15 conselheiros que o próprio dirigente mencionou na mensagem via Whatsapp. A resposta oficial foi que o departamento jurídico do clube se manifestaria até o fim desta quarta-feira por meio de nota oficial sobre a marcação da assembleia do dia 21 de outubro próximo.