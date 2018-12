A "novela Thiago Neves e Luan" parece mesmo ter chegado ao fim. Pelo menos é o que garante o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado. De acordo com o dirigente da Raposa, o desejo do Camisa 7 do time gaúcho em deixar o país e também o vazamento das tratativas entre os clubes na imprensa atrapalharam a batida do martelo.

“O que aconteceu é que os diretores do Grêmio me ligaram e eles propuseram a troca do Thiago Neves e do Murilo pelo Luan. Marcamos reunião em São Paulo, e isso tem 20 dias. Fui lá, reuni, adiantamos a troca, e durante a semana eles acharam que era pouco. Depois, pediram 50% do Raniel (metade dos 65% que cabem ao Cruzeiro)", disse o cartola em entrevista ao portal Superesportes, concedida nesta quinta-feira (27).

"Conversei com o Mano, ele achou que tecnicamente não era muito ruim fazer a troca. Concordamos, fechamos tudo com o Grêmio. O Grêmio inclusive autorizou o Cruzeiro a falar com procurador do Luan. Adiantei tudo com ele”, disse Itair Machado, que seguiu relatando a cronologia das negociações", acrescentou.

Ainda de acordo com Itair, entre Cruzeiro e Grêmio já estava tudo acertado. Contudo, a vontade de Luan de atuar no exterior travou a negociação. Além disso, o vice-presidente da Raposa afirma que em nenhum momento ofereceu seu camisa 30 para outro clube.

“Com o Grêmio já estava trocado. Só que o Luan, primeiro, quer ver se tem proposta para ele ir para a China. O Luan tem como prioridade sair do país. Ele quer sair do Grêmio, mas para fora. Não quer ficar no Brasil. Eu cheguei a adiantar tudo com o procurador dele, o Jair Peixoto, mas o jogador quer é sair do Brasil. Por isso a coisa ficou emperrada. Deu tempo de o Grêmio sofrer pressão da torcida, pois a troca vazou na imprensa. Depois, o presidente (Romildo Bolzan) conversou com Luan, e o Luan falou que queria ir para fora. Por isso, o Grêmio recuou e retirou a proposta de troca", explicou Itair.

Mas eu quero deixar muito claro que o Cruzeiro, em momento nenhum, procurou algum clube para oferecer o Thiago Neves. Tudo partiu do Grêmio, e de outros clubes que ficaram interessados em tirá-lo do Cruzeiro”, finalizou Machado, que afirmou torcer pela permanência de Neves na Toca da Raposa.