A crise institucional do Cruzeiro ganhou mais um capítulo. O vice-presidente de futebol Itair Machado não mais faz parte do quadro de funcionários do clube. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (10), após intensas reuniões entre vários conselheiros do clube.

A informação começou a circular em grupos de Whatsapp e será confirmada em uma nota oficial do Cruzeiro nas próximas horas. Itair Machado deixa o clube após seis dias da também saída de Sérgio Notato, então diretor geral do clube. Os dois foram os grandes mentores da campanha do presidente Wagner Pires de Sá nas últimas eleições presidenciais.

A situação do presidente também será tema de encontro dos conselheiros e Wagner Pires de Sá é outro que também poderá deixar o Cruzeiro. A permanência ou não do então mandatário será definida no dia 21 de outubro, quando será realizada uma reunião do Conselho Deliberativo. Nesse encontro os conselheiros cruzeirenses votarão em eleição aberta o futuro do dirigente.

Despedida

Segundo informações apuradas pelo Hoje em Dia, Itair Machado se reuniu com os atletas na Toca II no fim da tarde desta quinta-feira (10) e se despediu dos jogadores. Parte dos jogadores agradeceram o dirigente, que deixa o Cruzeiro após um ano e dez meses.