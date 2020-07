Cerca de 1.200 bonecos com o rosto de torcedores do Atlético foram colocados nas cadeiras do Mineirão nesta quarta-feira (29), para o duelo do alvinegro contra a Patrocinense, válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Com a ação, que vale para os três próximos jogos do Galo como mandante, o clube arrecadou cerca de R$ 92 mil, no chamado "ingresso virtual". Contudo, nem todos os presentes, de fato, são atleticanos.

Leia mais:

Cruzeirense é 'trollado' por amigos e boneco torcerá pelo Atlético nos próximos três jogos em casa

Um dos rostos flagrados pelas câmeras foi do dirigente Itair Machado, um dos principais protagonistas da queda do rival Cruzeiro para a Segunda Divisão. A imagem - comprada por um até então desconhecido - viralizou rapidamente nas redes sociais e, em minutos, ganhou milhares de compartilhamentos.