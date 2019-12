A diretoria do Cruzeiro tenta "firmar o pé", mas não sabe se ficará no comando do clube até o fim do primeiro mandato de Wagner Pires de Sá, que termina em dezembro de 2020. E, se depender do ex vice-presidente de futebol celeste, Itair Machado, que mesmo afastado segue como conselheiro do atual mandatário, a decisão de Wagner seria pela renúncia imediata.

O Hoje em Dia teve acesso a conversa de Wagner Pires de Sá com Itair Machado, que conversaram por telefone nesta segunda-feira.

"Você renuncia e fala, estou renunciando em prol da defesa do Cruzeiro nesse momento, e viria um cara como Pedro Lourenço, dono do supermercado e tal", disse Itair Machado em uma conversa com Wagner Pires de Sá na tarde desta segunda-feira, um dia após o rebaixamento azul à Série B.

No bate-papo Itair Machado afirmou que Pedro Lourenço quer contratar Alexandre Mattos, e que Zezé Perrella não ficaria no clube em uma eventual chegada de Lourenço à presidência.

"Pelo jeito, ele (Pedro Lourenço) não quer o Zezé (Perrella) também. Ele vai contratar Alexandre Mattos, entendeu?", falou Itair Machado.

Há alguns dias nos Estados Unidos, Itair Machado, que passou por Miami e visitará também a Disney, sugeriu que Wagner Pires de Sá após sua renúncia fizesse uma viagem por questões de segurança.

"Você sai por cima e faz uma viagem. Se ficar em Belo Horizonte é até perigoso. Deus abençoa de eu ter feito essa viagem", comentou sobre sua passagem pela América do Norte.

Conversas

As duas partes, Wagner Pires de Sá e Itair Machado, admitiram o diálogo ao HD, e o ex-vice-presidente de futebol afirma que fez a sugestão "pelo bem do Cruzeiro".

Apesar dessa sugestão aventada por Itair, Wagner Pires de Sá não tomou uma decisão final sobre sua saída do clube. "Fui eleito por um conselho que vem me apoiando incontestavelmente, uns 300 e tantos (conselheiros que apoiam). Se alguém tiver uma solução excepcional para o Cruzeiro, solução melhor, todos nós vamos escutar (...) Isso é a opinião dele (Itair Machado), ele me dando uma opinião. Não tomei nenhuma posição. Numa hora dessa sempre tem milhões e milhares de opiniões, um de dar uma solução de uma maneira, outro da outra, outro aconselha de outra. Temos que colocar na mesa e perguntar o que é melhor para o clube. Isso que interessa, o bem do Cruzeiro", comentou.

Outros vice-presidentes

O Hoje em Dia entrou em contato com Hermínio Lemos, primeiro vice-presidente eleito junto com Wagner Pires de Sá com a "Chapa União". Hermínio afirmou que não falaria sobre um assunto que não tinha total conhecimento, a possível renúncia de Wagner Pires de Sá, inicialmente comentada em matéria do Globoesporte.com.

"Primeiro dia após uma catastrofe. Não tenho condição de pensar nisso nesse momento (sobre renúncia). Digo que fico surpreso com essa possibilidade que você comentou a respeito do Wagner (Pires de Sá)", disse Hermínio Lemos por telefone.

Ronaldo Granata, segundo vice-presidente administrativo, e que não exerca sua função há um bom tempo por questões políticas, até a publicação desta matéria não havia respondido à reportagem.

Colaborou Alexandre Simões*