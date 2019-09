No próximo sábado (7), Itair Machado volta totalmente à condição de vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Na noite desta quarta-feira (4), em julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ/MG), o dirigente reverteu a tutela antecipada que o afastava do cargo por dívidas trabalhistas como dirigente do Ipatinga Futebol Clube e do Betim Futebol Clube.

Por 2 a 1, desembargadores do TJ decidiram que não há impedimento para que ele ocupe o cargo na Raposa, como pede um grupo de conselheiros.

Na próxima sexta-feira (6) acaba a punição de 90 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a Itair Machado por ele ter descumprido decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD/MG), que lhe aplicou suspensão de 15 dias.

No período, ele esteve no vestiário do Cruzeiro no Mineirão numa vitória sobre o Ceará pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Isso foi relatado na súmula e o STJD o suspendeu por 90 dias.

Esta punição termina na próxima sexta-feira e Itair, que já está de volta à vice-presidência do Cruzeiro por decisão do TJ/MG, poderá também voltar a frequentar o vestiário do clube em dias de jogos, dar entrevistas em nome da agremiação e assinar documentos.