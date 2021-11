O Ituano é o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), a equipe paulista venceu o Tombense, por 3 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, e assegurou a conquista da Terceira Divisão Nacional.

Campeão da Série D em 2014, o Tombense buscava seu segundo título nacional. Embora tenha sido derrotado neste sábado, o time mineiro tem vaga garantida na Segunda Divisão em 2021.

Igor Henrique marcou o segundo volta da vitória do Ituano sobre o Tombense

Depois de um empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Almeidão, em Tombos, o Itu construiu a vitória em casa com um gol em cada tempo.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, João Vitor recebeu pela esquerda e chutou fraco, mas o goleiro Felipe falhou. Já aos 11 minutos do segundo tempo, Igor Henrique aproveitou cruzamento rasteiro para a pequena área e ampliou.

No último minuto de jogo, Iago Tales ampliou para o Ituano, após rebote de Felipe, confirmando o título da equipe paulista.