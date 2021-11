Em um tradicional duelo do futebol nacional, Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 19h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Do lado da Raposa, sem chances de brigar pelo acesso e com risco ínfimo de rebaixamento, o foco já começa a ser a temporada 2022.

Com vários jogadores em fim de contrato, o técnico Vanderlei Luxemburgo – outro com futuro indefinido – poderá usar esses três jogos para já avaliar o elenco do ano que vem.

Além disso, o time celeste busca encerrar a Série B em alta, com o maior número possível de pontos, depois de uma campanha novamente decepcionante, em que passou longe de brigar pelo G-4.

Para o duelo deste domingo, Luxemburgo não poderá contar com o volante Adriano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Flávio e Rômulo, que poderia ser deslocado novamente para o meio-campo, são as principais opções para a vaga.

As outras baixas possivelmente ficariam no banco de reservas, casos de Bruno José (dores no tornozelo direito), Rafael Sóbis (suspenso) e Marcelo Moreno (à serviço da seleção boliviana).

Com 46 pontos, o time estrelado, que vem de um triunfo sobre o Brusque, no Mineirão, ocupa atualmente a 11ª posição na classificação.

Vitória

Diferentemente do Cruzeiro, o Vitória vive situação muito delicada na tabela. Com 37 pontos, o Leão ocupa a 18ª colocação, a um ponto do Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento no momento.

Os três pontos somados sobre o Vasco, na última rodada, deram sobrevida à equipe baiana na luta para sair do Z-4.

Para o embate no Barradão, o técnico Wagner Lopes não vai poder contar com o volante Fernando Neto, suspenso pelo terceiro cartão. Bruno Oliveira e Soares são os mais cotados para assumir o lugar no meio-campo.

FICHA DO JOGO

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira (Soares); Marcinho, Fabinho e David

Técnico: Wagner Lopes

CRUZEIRO

Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Wellington Nem e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA:14 de novembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Barradão

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence. Trio de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere