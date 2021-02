O técnico Felipe Conceição já está em Minas Gerais para ser apresentado oficialmente como novo comandante do Cruzeiro. Pensando na temporada 2021, a Raposa escolheu o profissional para, pela segunda vez, tentar o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

Há um ano, em fevereiro de 2020, quem comandava o time celeste era Adilson Batista. Demitido em março, ele teve três sucessores antes do anúncio de Conceição: Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari ocuparam a função e, sem sucesso, o desfecho foi a permanência na Segunda Divisão por, no mínimo, até o fim do ano.

Cabe lembrar que, em duas oportunidades, o ex-zagueiro e atual auxiliar da comissão fixa do clube Célio Lúcio foi interino durante as transições no comando.

Felipe Conceição, que deixou o Guarani para tentar fazer história no Cruzeiro, treinou o América em 2019, quando o Coelho bateu na trave na última rodada e viu o acesso escapar pelas mãos. Ele será apresentado no fim da tarde na Toca da Raposa.