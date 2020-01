Buscando se reforçar para a temporada, o Atlético está perto de anunciar um meia-atacante nesta quarta-feira (8).

Dia da apresentação dos jogadores na Cidade do Galo e da primeira entrevista coletiva do técnico Dudamel, a quarta também será da chegada de Hyoran, emprestado até o fim do ano pelo Palmeiras.

O jogador de 26 anos, que ganhou destaque com a camisa da Chapecoense, está na capital mineira desde a noite desta terça-feira (7) e, com exames médicos realizados, está com os dois pés no novo clube.