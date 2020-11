O Corinthians ganhou dois desfalques de última hora para o duelo com o Atlético, neste sábado (14), às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diagnosticados com Covid-19 nesta sexta, o meia Matheus Vital e o atacante Jô, ex-jogador do Atlético, que tinha grandes chances de iniciar jogando contra o Galo, vão ficar de fora do confronto na capital paulista.

O jovem Davó, titular do comando de ataque nos últimos jogos, deve ser mantido no onze inicial.

As duas baixas aumentam mais a lista de desfalques do Timão, que já conta com Fábio Santos (por força de contrato), Otero (convocado para a seleção venezuelana), Xavier (suspenso) e com Mantuan, Danilo Avelar, Ruan Oliveira, que estão entregues ao departamento médico.

