Pela primeira vez, o volante Jadsom Silva ficará fora de uma partida do Cruzeiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Por conta do terceiro cartão amarelo recebido no empate em 0 a 0 com o CRB, na noite dessa terça-feira (8), no estádio Rei Pelé, o jogador terá de cumprir suspensão na 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o jovem atleta não poderá colaborará com o time celeste na partida diante do Vitória, nesta sexta-feira (11), no Barradão.

Jadsom, aliás, é o jogador de linha do plantel azul com mais confrontos nesta temporada: foram 37 realizados até aqui. Em todo o elenco, ele só fica atrás do goleiro Fábio, presente em 42 duelos em 2020.