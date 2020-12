O técnico Felipão terá o retorno de Jadsom Silva para o confronto desta terça-feira (15), às 21h30, no Independência, com o CSA, atual quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, não contará com outro volante.

Por conta do terceiro cartão amarelo recebido diante do Vitória, nesta sexta (11), Adriano terá de cumprir suspensão.

Adriano vem sendo alvo de elogios por parte de Felipão nesta Série B. Contabilizando o duelo no Barradão, o volante soma 16 partidas pelo time profissional da Raposa, todas elas disputadas nesta temporada.

Jadson, que substituiu Jadsom Silva nesta sexta-feira, pode ser mantido na equipe titular diante do CSA. Giovanni é outra opção.