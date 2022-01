Jailson assinou contrato com o América té o fim de 2022 e será o goleiro da equipe na Copa Libertadores

Jailson é, oficialmente, o novo goleiro do América. Nesta quinta-feira (20), o Coelho anunciou o contrato com o ex-atleta do Palmeiras até o fim desta temporada. Ele chega ao time alviverde para substituir Matheus Cavichioli, que passou por uma cirurgia cardíaca e, em prol de sua reabilitação, precisará se ausentar dos treinamentos por tempo indeterminado.

Aos 40 anos, Jailson também tem passagens por Ceará, Oeste, Guaratinguetá, Juventude e Campinense. Em 2016, foi vencedor do Bola de Prata como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.

Jailson estava sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Palmeiras. Ainda no ano passado, ele chegou a ser anunciado como goleiro do Cruzeiro. Porém, com a chegada de Ronaldo à Raposa e os seguintes cortes de orçamento, o clube e o jogador não chegaram a um acordo salarial e a negoiação foi desfeita.