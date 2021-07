“É importante pontuar”. A frase do volante Jair, ao Premiere, ao fim da vitória por 1 a 0 sobre o América, neste sábado (10), vem sendo colocada em prática. Diante do Coelho, o Atlético chegou ao seu quarto triunfo consecutivo no Brasileirão e subiu para o terceiro lugar, com 22 pontos, a três do líder Palmeiras.

Para obter mais um resultado positivo, o meio-campista alvinegro ressaltou a força do elenco do Galo. Ele se embasa no fato de que Cuca poupou alguns jogadores e mesmo assim o Atlético obteve a vitória.

"Quem entrou hoje, entrou bem. Foi importante vencer. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. No ano passado batemos na trave”, comentou.

Em seguida, ele falou da qualidade do atacante Hulk, nome fundamental na construção da jogada do gol da vitória.

“Hulk é um cara que segura a bola. No primeiro tempo, a gente teve um pouco de dificuldade. O Hulk é um jogador de contato, que nos ajuda muito. Ele tem nossa total confiança. Não está marcando, mas está nos ajudando", destacou o volante.