Em meio à eliminação na Copa Sul-Americana e o péssimo momento no Campeonato Brasileiro, em que acumula seis derrotas seguidas, o Atlético deve ganhar um importante desfalque para a sequência da temporada.

O volante Jair, que voltou ao time na eliminação para o Colón, nessa quinta-feira (26), no Mineirão, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, voltou a se contundir, foi substituido no intervalo do duelo, e provavelmente vai ficar de fora dos próximos desafios do Galo no Brasileiro.

"Eu não tinha sentido a mesma lesão, que eu já estava recuperado. Foi um risco que eu sabia que poderia correr. Antecipei a minha volta para poder ajudar ao time, participar, precisavam da minha presença. Foi um risco, infelizmente eu me machuquei", comentou o volante, após a derrota no Gigante da Pampulha.

O camisa 13 da equipe alvinegra destacou a necessidade de fazer uma recuperação com mais cautela, para evitar que o caso se repita.

"Agora eu vou ter que ficar de fora o tempo necessário. Não sei quanto tempo vou ter que ficar de fora, se forem quatro ou cinco semanas, eu vou ter que recuperar bem, o que é importante para não acontecer isso de novo (se lesionar novamente)".

Provavelmente sem Jair, o Galo volta a campo no próximo domingo (29), às 19h, no Independência, pela 22ª rodada do Brasileiro.