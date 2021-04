O Atlético informou, na tarde deste domingo (4), que o volante Jair teve diagnosticada uma pequena lesão muscular na coxa direita.

De acordo com a assessoria de comunicação do Galo, o jogador queixou-se de dores no local, e foi submetido a exames de imagem que confirmaram o diagnóstico.

Como de praxe, o Alvinegro não divulgou o tempo de recuperação do volante.

Certo é, que Jair, ausente na última rodada, também está fora do clássico contra o América, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Assim como fez diante da Caldense, na última quinta, o técnico Cuca optou em formar a dupla de volantes com Allan e Zaracho.

Réver e Tardelli

Outras baixadas do Atlético são o zagueiro Réver e o atacante Diego Tardelli.

O primeiro, ainda sem estrear na temporada, segue com com um incômodo no joelho direito.

Já Tardelli, está em reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, que o deixou de fora dos quatro últimos jogos, incluindo este confronto com o Coelho.