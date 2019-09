Pilar do meio-campo do Atlético, o volante Jair pode voltar a ser o termômetro do time dentro de campo nesta quinta-feira (26), às 21h30, contra o Colón, da Argentina, no Mineirão, pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, o atleta participou das atividades realizadas no Gigante da Pampulha, na tarde desta terça-feira (24).

A última participação de Jair pelo alvinegro foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no dia 8 de setembro, no Engenhão, quando se machucou ainda no primeiro tempo. Depois disso, desfalcou a equipe contra Internacional e Avaí, pelo Brasileiro, e Colón, na Sul-Americana. Nessas três ocasiões, o Galo saiu derrotado.

O zagueiro Réver comemora o retorno do volante, sobretudo neste momento de instabilidade do time, porém faz um alerta. “É claro que todo jogador tem sua importância individual. O Jair vem se destacando muito em função de sua saída de bola, mas a gente não pode ficar dependente somente de um jogador. Em um elenco de 30 atletas, ficar dependendo só de um é um erro muito grande”, avaliou o xerife atleticano.

O Galo precisa ganhar do Colón para avançar à final da Sul-Americana. Por ter perdido o duelo de ida, por 2 a 1, na última quinta-feira (19), um triunfo por 1 a 0 é o suficiente para o alvinegro se classificar. Caso vença por 2 a 1, a decisão da vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

*Colaborou Hugo Lobão