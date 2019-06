A diretoria do Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira, (5) que o meia-atacante colombiano James Rodríguez vai deixar o clube após defendê-lo nas duas últimas temporadas, cedido por empréstimo pelo Real Madrid, em acordo que se encerrará em 30 de junho de 2019.



O clube da Bavária tinha a opção de adquirir James por 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 183 milhões) ao fim do período de cessão, mas explicou que o próprio jogador não demonstrou interesse em permanecer na equipe, pedindo para não ser adquirido.



Na sua passagem pelo Bayern, James disputou 67 jogos oficiais, tendo marcado 15 gols e dado 20 assistências. O meia-atacante colombiano, de 27 anos, conquistou duas vezes o Campeonato Alemão, além de ter vencido a Copa da Alemanha na temporada passada.



Porém, James não vinha sendo muito aproveitado no Bayern pelo técnico Niko Kovac, ao contrário do que acontecia com seus antecessores - Jupp Heynckes e Carlo Ancelotti -, a ponto de nem ter sido relacionado para a final da Copa da Alemanha. Já no Campeonato Alemão na última temporada, só foi titular 11 vezes.



"Eu gostaria de agradecer ao clube todo e a todos os torcedores que sempre nos deram um tremendo apoio", disse James. "Tive dois anos inesquecíveis em Munique e sempre me senti em casa aqui. Vou ter boas memórias e desejo ao Bayern tudo de bom no futuro", acrescentou o colombiano ao site oficial do clube.



Antes de ser cedido ao Bayern, James passou três temporadas no Real Madrid. E a tendência é que, até pela sua apagada passagem anterior, não permaneça no clube espanhol, voltando a ser negociado.