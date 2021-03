Durou pouco mais de seis meses a passagem da técnica Jaqueane Correa no comando do time feminino do América. Nesta sexta-feira (12), o clube anunciou o desligamento da treinadora, que recebeu proposta de uma equipe da Série A-1 do Brasileiro e deixou o Coelho.

Jaqueane chegou ao Alviverde no finalzinho de agosto de 2020 e dirigiu o time nas últimas edições do Brasileiro A-2 e do Campeonato Mineiro.

“O América agradece à Jaqueane por toda dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo de sua trajetória pelo clube. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira”, escreveu o América, em nota.

A auxiliar Talita de Oliveira e o preparador físico Hiron Júnior seguirão ministrando os treinamentos, sob a direção do coordenador técnico Eliney Melo.

Os trabalhos vêm sendo feitos de maneira remota, em função da pandemia.