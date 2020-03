Trazer jogadores experientes para reforçar o elenco do Cruzeiro tem sido um desafio para o Conselho Gestor do clube e o técnico Adilson Batista. E a nova aquisição da Raposa, dentro dessa premissa da experiência, é o volante Jean, de 33 anos.

O Cruzeiro está perto de anunciar a chegada por empréstimo do veterano meio-campista, atualmente no Palmeiras, mas sem espaço no clube paulista.

Treinado separado dos demais atletas, Jean, que é polivalente e também atua na lateral direita, está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, e, por isso, o acerto com o Cruzeiro deve ser anunciado nos próximos dias.

O interesse do Cruzeiro em Jean foi inicialmente divulgado pelo portal “Deus me Dibre”. E segundo apurou o Hoje em Dia o volante deve chegar em Belo Horizonte nesta segunda-feira para dar início ao protocolo de exames médicos e físicos.

Se estiver tudo certo, Jean assinará contrato de um ano (empréstimo) com renovação automática até 2021, em caso de acesso à Série A.

O vínculo de Jean com o Palmeiras se encerra ao final de 2020. Como ficaria livre para acertar com outro clube no fim desta temporada, daí a cláusula de renovação automática até 2021, para garantir ao atleta pelo menos mais um ano de contrato.

Lesões

Jean, que no decorrer de sua carreira vestiu as camisas de São Paulo, América-SP, Marília-SP, Penafiel, de Portugal, Fluminense e Palmeiras, além da Seleção Brasileira, passou por problemas envolvendo uma lesão no joelho direito. Problema esse que o fez jogar pouco nas últimas temporadas.

Em 2016, Jean atuou em 53 partidas pelo Palmeiras, e esse número de atuações foi sofrendo queda vertiginosa nos anos seguintes.

Em 2017 foram 39 jogos. Quando o jogador começou a sentir incômodo no joelho direito, o que o fez optar por cirurgia no começo de 2018. E justamente nesse ano o número de atuações foi de 23, mais que o dobro de vezes em que entrou em campo no ano passado: apenas 11.