O polivalente Jean, que atua como volante e lateral direito, foi apresentado na tarde desta sexta-feira (6), na Toca II, como reforço do Cruzeiro para a temporada 2020. O jogador, que em sua chegada adotou um discurso de exaltação à Raposa, comentou logo de casa sobre sua situação física, já que passou por cirurgia importante no joelho direito no começo de 2018.

"Sou um cara que gosto de me cuidar fora de campo, construir estrutura bacana, legal, principalmente depois que você passa por cirurgia. No Cruzeiro, com toda sua grandeza, tem toda a estrutura, nível de Série A, muito grande. Me sinto bem fisicamente, talvez não para 90, 95 minutos, mas quem me conhece sabe que eu gosto de jogar todos os jogos", comentou.

Com uma queda vertiginosa no número de participações em jogos nos últimos anos, Jean saiu de 53 partidas realizadas em 2016 para apenas 11 em 2019.

"Eu quero expressar a alegria e felicidade, confiança, acho que isso é primordial. Depois, por mais que nao viesse tendo muitas oportunidades no ano passado, mas sempre pronto (...) Já treinei essa semana, já vinha trabalhando essa semana aqui. Não fui para a Flórida Cup com o Palmeiras, mas trabalhei um pouco com o grupo. Lá eu estava trabalhando, nao estava parado. Me sinto bem. Claro que tudo isso não pode ser predominante. Jogo é jogo, treino é treino, isso faz muita diferença", explicou.

Como não treinou com os demais companheiros e chegou recentemente, o aproveitamento de Jean no clássico com o Atlético é muito difícil. Mesmo assim, o jogador disse que deseja estar presente nos bastidores do Mineirão para ajudar da forma que for possível.

"Se possível quero estar presente, nem que seja no vestiário sentindo a atmosfera de um clássico, que é totalmente diferente. Não adianta falar que é normal, porque não é. Quero estar lá com os companheiros, jogadores, com a comissão, e todo mundo para desfrutar e passar essa energia positiva também, e se possível for ajudar dentro de campo", ressaltou.

Time de Série A

Experiente e com atuações em clubes grandes do futebol nacional, e até na Seleção Brasileira, Jean fez questão de destacar que a condição do Cruzeiro é, atualmente, à Série B, mas que a história do clube mostra que a Raposa é, historicamente, "time de Série A".

"Tive oportunidade de trabalhar em outros clubes que hoje estão na Série A. Não tem como você negar que a grandeza do Cruzeiro é fora do normal, com todo o respeito às equipes da Série B, mas o Cruzeiro é time de Série A. O Cruzeiro é grande demais e eu estou aqui para ajudar nessa reconstrução. A valorização que o clube tem me dado, pela busca, procura, pelas nossas conversas, com Ocimar, o próprio Adílson, que mostraram um planejamento. Cheguei, conheci o Carlos. Houve uma ligação. Foram fatores que, em conjunto, me fizeram aceitar, pela grandeza que é o Crueiro, pela estrutura que me oferece. Pode ter certeza que o meu muito obrigado agora será com palavras, mas o principal será dentro de campo. Assim que vou agradecer por tudo o que esse clube está fazendo por mim", analisou.