O calendário do futebol brasileiro ainda não tem data certa para ser retomado, tudo em função da pandemia do coronavírus que avassala todo o planeta. Entretanto, nos bastidores há muito trabalho por parte do técnicco Enderson Moreira, que analisa e estuda o elenco em busca de reforços.

O experiente Jean, volante que chegou à Toca II nesta temporada, atuou duas vezes com o uniforme estrelado antes da parada por causa do isolamento social, mas ainda não teve a oportunidade de reencontrar Enderson Moreira - com quem trabalhou no Fluminense - espera que a famosa mescla de experiência e juventude auxilie o Cruzeiro na retomada do calandário de jogos.

"É importante ressaltar que a pressão não pode estar em cima deles. São jovens e ainda irão amadurecer muito. Nós, os mais experientes, precisamos dar todo o suporte e fazer com que eles evoluam da melhor maneira possível", disse Jean em entrevista ao Hoje em Dia.

Além dos destaques Cacá (zagueiro), Maurício (meia) e Jadsom (volante) o Cruzeiro conta com outros jovens em seu elenco principal nesta temporada. Como os laterais Valdir (direito) e Rafael Santos (esquerdo); os zagueiros Edu e Paulo; os volantes Adriano, Pedro Bicalho; o meia Marco Antônio, e os atacantes Caio Rosa, Alexandre Jesus, Thiago, Vinícius Popó e Weliton.

"Eu acompanhava de longe e tive pouco tempo de trabalho com eles. Alguns dias depois da minha chegada, já tivemos a paralisação por causa da pandemia do coronavírus, mas pelo o que pude ver, são garotos com muita qualidade e que ajudarão demais nesse processo", completou Jean.

Outro jovem talento que Jean conhece bem é o colombiano Iván Angulo. Emprestado pelo Palmeiras ao Cruzeiro, o jogador foi acompanhado mais de perto pelo volante, que trocou de Palestras, já que defendeu o Alviverde antes de se transferir para Belo Horizonte.

"É um menino com muito potencial. Um jogador rápido e com bastante força. Está no processo de amadurecimento e também será muito importante para nós", avaliou.