A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre a Caldense, na noite desta quarta-feira, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, foi insuficiente para levar o time de Enderson Moreira à semifinal do Campeonato Mineiro. Agora a Raposa fica fora da fase final do Estadual e vai dedicar atenção ao Troféu Inconfidência e à Série B do Campeonato Brasileiro.

Experiente, o volante Jean analisou o jogo em si, e disse que o Cruzeiro precisa tirar lições da eliminação para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B.

"Conseguimos ter uma evolução boa, aparente, estamos conseguindo demonstrar isso. Mas sabemos que precisamos melhorar em todas as áreas, em todos os tipos de posicionamentos, entender cada partida. Hoje a gente sabia que seria de muito mais jogo feio, no modo de dizer, devido ao gramado. Nossa equipe briogu, tentou, lutamos, conseguimos fazer um gol no primeiro tempo o que era ideal para buscar o segundo e o terceiro, mas a equipe deles é boa, não é atoa que classificaram. Agora é trabalhar mais forte, aprender com os erros, apurar o que acertamos, para chegar no nosso maior objetivo que é classificar para a Série A", disse.

Agora o Cruzeiro muda seu foco para a preparação para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de agosto, contra o Botafogo-SP, no Mineirão. O clube também disputará a Taça Inconfidência contra o Patrocinense no próximo dia 2, no domingo. Se vencer enfrentará Boa Esporte ou Uberlândia no dia 5, na próxima quarta-feira.