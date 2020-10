Quebrar o "jejum dos três" não será missão apenas para o Atlético, na próxima segunda-feira (2). O duelo contra o Palmeiras, marcado para às 17h, no Allianz Parque, também terá importância especial para o meio-campista Nathan.

Enquanto o alvinegro busca quebrar a sequência de três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o jogador tenta marcar gol após três confrontos passando em branco. A última vez que Nathan balançou a rede foi na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, em 10 de outubro. Contra Fluminense, Bahia e Sport-PE ele passou em branco.

Curiosamente, no ano passado, o catarinense de 24 anos foi o autor do único gol atleticano no mesmo palco do jogo da 19ª rodada da atual edição. Na ocasião, Galo e Porco empataram em 1 a 1, quando os mineiros ainda eram comandados por Rodrigo Santana.

Em 2020, Nathan acumula seis tentos anotados, um a mais que em 2019. Pelo Brasileirão, porém, são três; um a menos que na última temporada. Caso volte a marcarr no Allianz, ele, pelo menos, igualará seu rendimento neste quesito.