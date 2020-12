Os tradicionais Jogos Escolares de Minas Gerais tiveram de se adaptar à pandemia pelo novo coronavírus e a próxima edição será de forma virtual.

Competição que reúne alunos de escolas públicas e particulares de todo o Estado, com competições em várias modalidades, a primeira etapa, que vai ocorrer nos dias 29 e 30 de dezembro, na plataforma chess.com, já tem as inscrições abertas até o próximo dia 20. Elas podem ser feitas pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br.

Serão dois módulos no feminino e masculino. O Módulo I, com atletas de 12 a 14 anos; e o Módulo II, com a faixa etária de 15 a 17 anos.

Na próxima segunda-feira (21) serão abertas as inscrições para as competições de NBA 2K20 e FIFA 2020, que serão disputadas em fevereiro e março do ano que vem.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais são uma iniciativa do Governo de Minas realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), por meio da Subsecretaria de Esportes, e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais.