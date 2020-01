O quinto contratado do Cruzeiro na temporada 2020 foi apresentado na manhã desta sexta-feira. O meia-atacante Jhonata Robert, que chega por empréstimo vindo do Grêmio e vestirá a camisa 49, entende que defender o clube estrelado será uma "grande oportunidade" na carreira.

“Vejo uma grande oportunidade. É meu segundo clube, minha segunda oportunidade de estar na equipe principal. Isso vai ser muito importante para o meu desenvolvimento no futebol e espero ajudar”, disse em sua primeira entrevista coletiva na Toca II.

Jhonata Robert afirmou estar preparado para as dificuldades e que como estava em atividade no Grêmio seu condicionamento físico está bom. “Me vejo preparado para ajudar o Cruzeiro. Já estava treinando e jogando no Grêmio, com ritmo de jogo. O grupo todo me acolheu bem, tive uma recepção muito boa e acredito que temos tudo para dar certo”, opinou.

Fã do atacante Neymar, o maior expoente hoje do futebol brasileiro, Jhonata Robert disse que em algumas coisas tem características semelhantes ao do ídolo.

“Sou muito fã do Neymar, gosto do estilo dele, acho que algumas coisas eu tenho parecido com ele. É um cara que gosto bastante”, comentou falando de seu estilo de jogo.

“Tenho o drible como uma de minhas principais características. Sou um atleta de muita técnica e procuro jogar ofensivamente e defensivamente”, analisou.

Sobre o atual momento do Cruzeiro, que tenta se reconstruir após gestões temerárias e crises financeiras, o novo contratado comentou sobre a mudança de planejamento do departamento de futebol. O clube agora aproveita os atletas jovens em detrimento dos impactos dos problemas.

“O Cruzeiro é um time que está aproveitando grandes jogadores da base. Não vejo como um problema, visto que todos estão se dedicando e dando o melhor de si. Estamos todos juntos e temos tudo para fazer o time voltar para onde ele merece estar”, ponderou.

JHONATA ROBERT

Nome completo: Jhonata Robert Alves da Silva

Data de nascimento: 26/10/1999

Naturalidade: Recife-PE

Posição: atacante

Altura: 1,79m

Carreira: Barra-SC (2015 a 2017), Grêmio (2017 a 2019) e Cruzeiro (desde 01/2020)

Títulos: Copa-RS Sub-20 (2019)