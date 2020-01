O Cruzeiro apresentou, na tarde desta terça-feira (21), o seu primeiro reforço para temporada.

Contratado junto ao Ceará, o lateral-esquerdo João Lucas assinou um contrato até o final do ano com o clube estrelado.

Na primeira aparição oficial com a camisa celeste, o defensor citou a influência de Adilson Batista, atual técnico do Cruzeiro e que o comandou no Ceará em 2019, para a sua vinda à Toca da Raposa II.

“Na Série A do ano passado, eu joguei 32 jogos, então isso fez com que eu despertasse interesse de clubes. Tive quatro propostas de Série A e uma do Cruzeiro. Quando eu saí para as férias, o auxiliar do Adilson me mandou mensagem, perguntou se eu tinha interesse, e ali eu já fechei, falei: "O que chegar não importa, eu vou para o Cruzeiro".

Sobre o conturbado momento vivido pela Raposa, que atravessa a pior crise da sua história, o lateral mostrou confiança e mirou alto com a camisa celeste.

"É um momento difícil, mas vai passar. Eu sei disso. Quero chegar neste momento e crescer. É onde eu tenho certeza que vou ser valorizado junto com a equipe"

Condição de jogo

O novo lateral do Cruzeiro também comentou sobre a sua atuação condição física e mostrou ansiedade para estrear pelo time estrelado.

“Parei nas minhas férias um pouco, mas como de costume eu treino. Pouco, mas treino. Ainda mais que foi um ano tenso. Eu já começo a treinar com o grupo agora. Sobre condições de jogo, se tivesse oportunidade de jogar amanhã (na estreia do Mineiro), eu ia querer. Mas a gente sabe que é um processo. Pretendo estar à disposição o quanto antes. Estou treinando forte com o preparador físico. Quando eu cheguei, no sábado, eu estou treinando. Espero que na semana que vem eu tenha ritmo para jogar, aí vou esperar minha oportunidade do treinador”.

Além de João Lucas, o Cruzeiro também conta com Rafael Santos como opção para atuar na lateral-esquerda. O jovem Matheus Pereira, que disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, está sendo observado pela comissão técnica e pode ser integrado ao time principal.