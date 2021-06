O América segue em momento ruim na temporada. A derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o sétimo jogo seguido do Coelho sem vitória.

Somando duelos pelo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, o Alviverde vem de quatro empates e três derrotas. No principal torneio do país, os comandados de Lisca estão zerados.

Após a partida, o lateral-esquerdo João Paulo admitiu a superioridade da equipe rubro-negra, lamentou a fase do América e já mira a reação diante do Cuiabá, na próxima quinta, às 16h, no Independência, pelo Brasileiro.

“É difícil você enfrentar o Flamengo dentro Maracanã, ainda mais em uma crescente da equipe deles está. Não conseguimos impor aquilo que nos foi traçado. É levantar a cabeça, temos que tirar forças para esse momento de adversidade para esse momento de adversidade, o grupo todo unido, para que a gente possa voltar a vencer, dentro de casa, no próximo jogo”, disse o jogador, ao canal Premiere.

Marca centenária

Apesar do revés no Maracanã, o confronto deste domingo teve um lado especial para João Paulo.

Ao entrar em campo para encarar o Fla, o lateral completou uma marca importante com a camisa do Coelho.

“É uma honra completar 100 jogos pelo América, estou no meu terceiro ano de clube. Eu m clube bastante organizado, que tem seus objetivos traçados, e estou feliz de fazer parte desse clube”.

Contratado no início de 2019, o jogador foi titular na maior parte do tempo desde que chegou ao clube alviverde, fazendo parte das campanhas do acesso à Série A, e da inédita chegada à semifinal da Copa do Brasil, na temporada passada.

Com contrato até dezembro de 2021, João Paulo marcou seis gols pelo Coelho.

